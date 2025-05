Semana decisiva para os planos do governo e da oposição

Depois de duas semanas esvaziadas por feriados, a ação volta plena esta semana na Praça dos Três Poderes. E o andar da carruagem pode ser decisivo para os planos tanto do governo quanto da oposição.

A oposição centra em dois focos: a anistia dos presos do 8 de janeiro e o escândalo do INSS. No primeiro caso, o projeto de anistia parece estar perdendo terreno para a construção de uma alternativa que reduza penas dos delitos menos graves mas mantenha a punição dos comandantes e financiadores do golpe, cujo julgamento avançará no Supremo Tribunal Federal.

No caso do INSS, tenta-se a instalação de uma CPI. Enquanto isso, o governo tenta destravar suas pautas, como o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda e a reforma tributária. Quem dará as cartas? Governo ou oposição? É o que analisa Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.