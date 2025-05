Licitação para implantação de passarela na Epia tem data marcada

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) publicou nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o aviso de licitação n° 90015/2025, para a contratação de empresa especializada para a execução da obra de passarela na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), altura do Km 18,9, nas proximidades da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

O investimento previsto na futura passagem, que garantirá a travessia segura dos pedestres que transitam pelo local, é de R$ 4.323.826,65. O início da sessão de disputa de preços está marcado para 10 de junho, às 10h. Posteriormente, serão divulgadas as empresas habilitadas a participar da concorrência e, em seguida, a empresa vencedora do certame.