Santas Insanas #008 – Ignorância

Qual foi a última vez que você fez algo fora da sua zona de conforto?

Essa pergunta pode incluir assistir a um filme diferente dos que costuma escolher, começar algo novo, ouvir um artista que não ouviria, ver a página de alguém com assuntos de fora do seu conjunto de crenças e por ai vai. Esse teste fala muito sobre desbravar o desconhecido, se conhecer além do que já se conhece e ampliar o entendimento sobre o todo.

O podcast Santas Insanas essa semana fala sobre IGNORÂNCIA. Que território desconhecido é esse que comumente nos faz agir como se conhecêssemos a realidade que não aceitamos? Julgamos, rotulamos, sentenciamos e geralmente fazemos isso quando não aceitamos.

Refletir sobre o ignorante que está dentro de nós gera mais ganhos do que apontar a ignorância alheia. Mas isso não quer dizer que é fácil. Essa roda de conversa entre uma psiquiatra, uma sexóloga e uma comunicadora traz muitas abordagens sobre o tema. Você está convidado para essa sessão aberta de terapia, ou se preferir, para esse papo de mesa de bar. Todas as quintas um novo episódio, às 20 horas nas plataformas do Jornal de Brasília. Com Maria Cecília, Luisa Miranda e Neila Medeiros.

