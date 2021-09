Santas Insanas #007 – Relação dos filhos com os pais

Já parou pra pensar quais influências marcantes dos seus pais você carrega nas suas condutas ainda hoje?

Os pais emprestam aos filhos cargas genéticas, emocionais e comportamentais. Quanto aos aprendizados da convivência podemos dizer que, no geral, eles querem acertar e atuam induzidos pelo amor. Pelo menos é no que acreditam. Porém no meio do caminho, com amadurecimento, rotina ou boas sessões de terapia, você pode descobrir que existe uma “manipulaçãozinha” disfarçada, uma chantagem emocional, um apego. Existe também a falta de cuidado, de compromisso, atitudes diversas que deixam feridas emocionais. Muitas são as possibilidades entre pais e filhos e inevitavelmente as marcas ficam. A pergunta é como lidar com essas marcas depois de adultos?

A relação com os pais é o tema do episódio #7 do Podcast Santas Insanas. Esse papo de terapia conduzido com muita descontração pelas Santas Maria Cecília Psiquiatra, Luisa Miranda sexóloga e Neila Medeiros jornalista fisga o emocional e faz refletir.

Existe a hora de cortar o cordão umbilical e do exercício de bom convívio. Quando as relações parecem abaladas pelas manias, culpas ou falta de perdão é preciso ser assertivo. Dosar o emocional e respeitar as individualidades é possível e muito necessário pra que a família permaneça unida, ou que a saúde mental prevaleça, apesar dos pesares e quem sabe, de tanto amor.

Assista o vídeo acima ou escute o podcast abaixo