Reforma tributária: o que irá mudar na sua vida

O Grupo de Trabalho que discute a regulamentação da reforma tributária na Câmara trabalhou até neste domingo (30) para entregar ainda esta semana o primeiro dos projetos que regulamenta a reforma tributária.

A intenção dos deputados é ter tudo aprovado ainda até o final de julho. Os dois projetos é que definirão na prática como funcionarão os dois impostos, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que substituirão cinco impostos atuais que incidem sobre o consumo de produtos e serviços.

Esse primeiro projeto é que definirá de fato quanto se pagará de imposto. O que entrará na cesta básica, o que pagará taxação mais cara no Imposto Seletivo, ou, como ganhou o apelido, o “imposto do pecado”. No JBrNews de hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago explicam como está essa discussão.