Plano Real: 30 anos do dia em que o Brasil mudou

O Plano Real completa 30 anos. As gerações que nasceram depois do início da estabilidade econômica nem conseguem imaginar como era viver em um país com inflação de 80% ao mês, 2.000% ao ano.

Onde ninguém era capaz de saber o preço das coisas. Sequer muitas vezes conseguia saber o valor do próprio salário. Implantado no governo Itamar Franco, o Plano Real mudou a cara do Brasil.

A estabilidade econômica gerou previsibilidade. Fez o país avançar. E acabou também mudando a face política brasileira, com as duas eleições de Fernando Henrique Cardoso e o início de uma polarização política entre o PSDB e o PT. Uma polarização, porém, que se dava no campo democrático, não com a intolerância e estreiteza de hoje.

Os 30 anos de um dos mais importantes saltos econômicos e políticos da história do país são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.