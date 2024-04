Onde vai parar a briga de Xandão e Musk?

Há informações de que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ficaram incomodados com a decisão tomada por Alexandre de Moraes no domingo (7), quando incluiu o bilionário Elon Musk, dono do X, no rol dos investigados por milícias digitais.

Não seria tarefa dele, como juiz, mas sim do Ministério Público. Mas, a essa altura, como reagir? Criticar Moraes seria endossar um ataque que foi não somente a ele, mas ao poder Judiciário. Então, optou-se somente por uma resposta institucional.

Como, porém, Musk, pelo seu lado, não para de fazer ataques, a querela possivelmente terá outros desdobramentos.

A avaliação do que aconteceu até aqui e do que pode acontecer daqui para a frente é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.