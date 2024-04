O triste fim da Operação Lava Jato

As decisões tomadas na segunda-feira (15) pelo corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Felipe Salomão, de afastar a juíza Gabriela Hardt e outros magistrados vão pondo um melancólico ponto final na Operação Lava Jato, que em determinado momento era uma das maiores operações de combate à corrupção da história, mas foi se desvirtuando na combinação entre juízes e procuradores e no desvio das suas finalidades.

Segundo Salomão, as combinações feitas por Hardt e procuradores no mínimo ferem o Código de Ética da Magistratura, mas vão a questões mais graves porque bilionários recursos de acordos de leniência teriam sido desviados para criar uma fundação de direito privado. Nesta terça-feira, o CNJ julga outros casos envolvendo a Lava Jato, que podem até mesmo levar a ações penais contra o ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União-PR).

Esse é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.