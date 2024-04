O assassinato de Marielle e seus desdobramentos políticos

A quarta-feira (10) foi uma gangorra de sensações sobre qual seria a decisão final da Câmara dos Deputados a respeito da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Por alguns momentos, haveria a sensação de que Brazão seria solto. Ao final, prevaleceu a decisão de manter a sua prisão. Mesmo assim, 136 deputados votaram contra, se abstiveram ou faltaram à sessão, um número significativo.

O que prevaleceu na decisão? Quais as consequências políticas da decisão tomada de manter Chiquinho Brazão preso? Esse é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.