Ministro acusado de corrupção fica no governo?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um grande abacaxi para descascar quando retornar da viagem que faz à Itália para participar da reunião do G7: o que fará com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O ministro agora é oficialmente suspeito de participação em organização criminosa e corrupção passiva. É um degrau acima em uma denúncia que o acompanha desde o início do governo, quando uma acusação apontava desvio na destinação de recursos orçamentários para a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, cuja prefeita é sua irmã, Luanna Rezende. Quando surgiu a denúncia, Lula nada fez. Fará agora quando o ministro passa a ser investigado?

Ou enfrentará o desgaste de ter um ministro acusado de corrupção? As diversas questões envolvidas no caso Juscelino Filho são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.