Lula tenta reagir ao 7 a 1 da semana passada

Depois da goleada que sofreu do Congresso na semana passada na votação dos vetos presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu reagir e botar a mão na massa.

Convocou uma reunião com seus líderes no Parlamento e os ministros que fazem a articulação política. Estabeleceu que essas reuniões devem acontecer semanalmente, às segundas-feiras, como forma de organizar melhor a pauta política e azeitar as relações com deputados e senadores. Leva, assim, um ano e meio para começar a fazer algo que era rotineiro em seus dois primeiros governos.

Mas haverá tempo? Lula e seu governo compreenderam as diferenças na relação entre os poderes neste terceiro mandato em comparação com os dois primeiros? O que fazer para fazer as pautas avançarem e conseguir, assim, reverter a queda na popularidade?

É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.