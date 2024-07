Lula deixa mercado à beira de um ataque de nervos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva critica o mercado e o Banco Central. O mercado reage fazendo subir o valor do dólar, que fechou na segunda-feira a R$ 5,65, o maior valor dos últimos dois anos.

O Banco Central reage, tornando-se ainda mais duro e corporativo. Até o diretor indicado pelo próprio Lula e cotado para ser o próximo presidente do banco, Gabriel Galípolo, saiu na defesa da política financeira do Banco Central e de maior autonomia e independência para a instituição. Poderia ser mera briga de poderosos se ela não afetasse diretamente as nossas vidas. Boa parte do trigo que o país consome no pãozinho de todos os dias, por exemplo, é importado.

O preço do petróleo se mede pelo dólar, e sua alta afeta em praticamente tudo em um país de transporte rodoviário, movido a gasolina e óleo diesel. Até as blusinhas, que Lula não queria taxar, ficam mais caras.

Os riscos da queda-de-braço de Lula com o mundo financeiro são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.