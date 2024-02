Mark Zuckerberg pede desculpas ao Congresso dos EUA por falhas na proteção a menores

Na audiência, também foram discutidas propostas legislativas para fortalecer as regulamentações relacionadas à proteção de menores online

Em uma audiência convocada pelo Senado americano nesta quarta-feira, Mark Zuckerberg, fundador e diretor-executivo da Meta, enfrentou perguntas incisivas sobre as falhas na proteção a menores de idade nas plataformas sob sua liderança. A sessão, que contou com a presença de executivos de outras plataformas, destacou a importância cada vez maior da segurança online, especialmente para os usuários mais jovens.

Durante o testemunho, Zuckerberg expressou sinceras desculpas pelo que descreveu como “falhas lamentáveis” na proteção a menores. Ele reconheceu as preocupações levantadas pelas autoridades e pela opinião pública em relação ao acesso não autorizado de crianças a conteúdos inadequados nas plataformas digitais da Meta.

O fundador da Meta compartilhou detalhes sobre as medidas imediatas que a empresa pretende adotar para aprimorar a segurança online para menores de idade. Entre as ações destacadas estão investimentos em tecnologias de inteligência artificial para detectar e remover conteúdos inadequados, parcerias com organizações de proteção à infância e a implementação de controles parentais mais robustos.

Durante a audiência, também foram discutidas propostas legislativas para fortalecer as regulamentações relacionadas à proteção de menores online. Vários senadores expressaram a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir que as plataformas digitais assumam a responsabilidade adequada na proteção das crianças.

A audiência não se limitou apenas à Meta, abrangendo a participação de executivos de outras plataformas digitais. Isso reflete a crescente preocupação das autoridades em relação às práticas de proteção a menores em toda a indústria de tecnologia. O diálogo entre os representantes das empresas e os legisladores visa encontrar soluções colaborativas para criar um ambiente mais seguro e responsável para os usuários mais jovens.