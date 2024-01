Um país ainda polarizado. Mas governo melhora

A pesquisa Data Poder, divulgada nesta quarta-feira (31), traz boas e más notícias para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesquisa Data Poder, divulgada nesta quarta-feira (31), traz boas e más notícias para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A boa notícia é que o índice de aprovação do governo subiu três pontos com relação à rodada anterior, de 46% para 49%. Acima, portanto, da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. A má notícia é que a votação obtida por Lula na eleição em 2022, 51%, ainda é até agora o seu teto.

O país, então, ainda segue polarizado. E é provável que siga assim até as eleições municipais que acontecerão em outubro. A chance de o governo reverter essa situação está na capacidade de produzir boas notícias. E, nesse sentido, poderá atuar a nova queda na taxa de juros. A expectativa é que ela caia em mais 0,5 ponto percentual ao final da reunião do Conselho de Política Monetária que acontece nesta quarta. Números, expectativas, boas e más notícias que se somam.

Esse é o cenário analisado no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.