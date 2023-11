Tem DR no governo, O Congresso retorna. E retornam os problemas…

o Congresso retorna. E retorna com ele os crônicos problemas da relação do governo com sua coalizão política.

Depois de uma semana esvaziada pelo feriado da Proclamação da República, o Congresso retorna. E retorna com ele os crônicos problemas da relação do governo com sua coalizão política. A pauta econômica pode avançar com a aprovação do projeto das apostas esportivas na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Mas, a partir daí, tudo volta a empacar. Sem consenso, a tramitação da reforma tributária na Câmara pode atrasar. Os partidos do Centrão, especialmente PP e União Brasil, voltam a cobrar as suas faturas. E o Senado ainda pode azedar o caldo levando a plenário a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os poderes do Judiciário.

O JBrNews de hoje detalha esse cenário nebuloso. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.