Tambores de guerra soam na retomada do Congresso

O Congresso retoma hoje as suas atividades após o recesso num clima desafiador. Há disputas pesadas envolvendo os poderes

O Congresso retoma hoje as suas atividades após o recesso num clima desafiador. Há disputas pesadas envolvendo tanto as relações com o Executivo quanto com o Legislativo. A ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em eventos da semana passada foi notada. O Congresso precisa analisar 20 Medidas Provisórias, entre elas a polêmica MP da reoneração da folha de pagamentos.

Se a disposição já era pouca, piorou com o corte de R$ 5,6 bilhões nas emendas orçamentárias. Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a recuperar esse controle sobre o orçamento. E a insatisfação do Congresso resvala também no Judiciário, com as operações da Polícia Federal determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

O tom dos tambores de guerra do Congresso é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.