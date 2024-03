Semana decisiva para Lula e Bolsonaro

Lula busca reverter queda na popularidade no Congresso. Bolsonaro enfrenta novo depoimento relacionado à “minuta do golpe”

Uma semana pelo menos estratégica tanto para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Incomodado com três pesquisas seguidas que apontam queda na sua popularidade, Lula precisa reverter esse quadro em um ambiente que lhe é hostil: o Congresso Nacional. Ressabiado pelas escolhas das comissões da Câmara, onde a oposição lhe impôs os incômodos nomes de Caroline de Toni (PP-SC) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de Nikolas Ferreira na Comissão de Educação.

No caso de Bolsonaro, a expectativa do novo depoimento do seu ex-ajudante de Ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele volta à Polícia Federal para esclarecimentos depois dos depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Baptista Júnior, ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, que confirmaram a reunião na qual se discutiu a chamada “minuta do golpe”.

A análise desta semana decisiva para os dois polos da política brasileira são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.