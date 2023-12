Retrospectiva 2023: Em vez de coalizão, poderes em colisão

O ano parece terminar com um esforço de busca do reequilíbrio dos poderes, depois de tanta disputa no meio deles.

O ano de 2023 marcou um tempo de intensa disputa entre os poderes. Um tempo que o advogado e analista político Melillo Dinis classifica como “presidencialismo de colisão” em substituição ao tradicional presidencialismo de coalizão.

O Judiciário, a partir do Supremo Tribunal Federal (STF) assumiu superpoderes com as investigações dos atos antidemocráticos e resolvendo diversos impasses do Congresso, o que levou a uma forte reação do Senado, que disse que o STF estava legislando em seu lugar.

O Congresso foi assumindo cada vez mais poder na definição das questões orçamentárias. Tornando o Executivo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mais fraco dos três poderes.

O ano parece terminar com um esforço de busca do reequilíbrio dos poderes. Essa a análise que fazem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no terceiro episódio da Retrospectiva 2023.