Lula ataca Israel, mas fala resvala no Congresso

Parlamentares que já estavam em Brasília na segunda-feira (19) avaliam que a fala pode atrapalhar as tratativas que vinham sendo feitas

Sem entrar na complicada discussão sobre se tinha ou não razão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na fala em que comparou as ações de Benjamin Netanyahu contra os palestinos na Faixa de Gaza ao que fez Hitler com os judeus, o fato é que a declaração gerou mais um ingrediente de complicação no já conturbado ambiente político em que o governo trava as suas relações com o Congresso.

Parlamentares que já estavam em Brasília na segunda-feira (19) avaliam que a fala pode vir a atrapalhar as tentativas de entendimento que vinham sendo feitas, especialmente no Senado, para fazer avançar temas como a reoneração dos 17 principais setores da economia. Temia-se que um chamado para qualquer debate mais aprofundado acabasse virando um espaço para ataques da oposição ao governo, a partir da fala de Lula. Em um ano que já será encurtado pelas eleições municipais, o avanço das pautas de interesse necessita de um ambiente de tranquilidade. E o que disse Lula não ajuda na criação desse ambiente.

É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.