JBr News – Você viu primeiro aqui Lewandowski na Justiça E Capelli?

Flávio Dino, que deixa o cargo na sexta-feira (12) para assumir, em fevereiro, como novo ministro do STF na vaga de Rosa Weber

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e será o novo ministro da Justiça. Lewandowski terá uma reunião com Lula e o atual ministro, Flávio Dino, que deixa o cargo na sexta-feira (12) para assumir, em fevereiro, como novo ministro do STF na vaga que foi aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Após essa reunião, a expectativa é de que já seja publicada a nomeação de Lewandowski no Diário Oficial. Uma questão, porém, ainda não está definida.

Qual será o destino do atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. As opções em discussão para Capelli são o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.