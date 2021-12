JBr News #305 – Agora está confirmado: o Presidente tem um partido para chamar de “seu”

Filiação ao PL, PEC dos Precatórios, Auxílio Brasil, cratera no Teto de Gastos e um mercado financeiro muito nervoso

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Agora está confirmado: o Presidente tem um partido para chamar de “seu” ou o Centrão tem um Presidente da República que já é “seu”?! Filiação ao PL, PEC dos Precatórios, Auxílio Brasil, cratera no Teto de Gastos e um mercado financeiro muito nervoso dão o tom do JBrNews de hoje com Alexandre Jardim… Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!