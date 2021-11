JBr News #290 – O milionário jogo da PEC dos Precatórios

Garantir a aprovação da PEC dos Precatórios em primeiro turno custou ao governo R$ 1,2 bilhão em liberação de emendas parlamentares

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Garantir a aprovação da PEC dos Precatórios em primeiro turno custou ao governo R$ 1,2 bilhão em liberação de emendas parlamentares. É um jogo pesado. Ficaram garantidos os votos para a votação no segundo turno na semana que vem? Ou a pressão de oposicionistas, como Ciro Gomes, do PDT pode reverter o resultado? A PEC é o tema do JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!