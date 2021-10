JBr News #267 – Consequências da CPI da Covid

Hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago comentam os desdobramentos da CPI da Covid na sua reta final

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Em novo formato, JBrNews discute as consequências da CPI da Covid. O seu JBrNews estreia novo formato. Ainda mais fast, mas não menos analítico e profundo. Todos os dias, pequenos comentários sobre os principais temas da política. E, na sexta, segue o bate-papo entre Alexandre Jardim e Rudolfo Lago. Hoje, os dois comentam os desdobramentos da CPI da Covid na sua reta final. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!