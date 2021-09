JBr News #265 – Prorrogação na CPI da Covid

A prorrogação concedida para a CPI coloca como último prazo para o seu funcionamento o dia 5 de novembro

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Diante do tamanho e da gravidade das informações trazidas à CPI da Covid pela advogada Bruna Morato em seu depoimento de hoje, os integrantes da comissão já discutem a possibilidade de deixar mesmo para o último prazo a apresentação do relatório final. A prorrogação concedida para a CPI coloca como último prazo para o seu funcionamento o dia 5 de novembro.