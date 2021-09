JBr News #260 – O estranho mundo de Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro apresentou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU sua versão de Brasil que, segundo ele, não aparece nos jornais e nas TVs

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O presidente Jair Bolsonaro apresentou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU sua versão de Brasil que, segundo ele, não aparece nos jornais e nas TVs. É um misto de alguns fatos escolhidos e outros distorcidos para apresentar um país que talvez não tenha correspondência na realidade. Bolsonaro defendeu tratamento precoce, combateu o isolamento e levou às lideranças do planeta sua visão particular de mundo. O JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade, comenta o discurso. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!