JBr News 2023 #206 – Sem querer querendo… Foi assim que Lira foi parar na lixeira

Sabedora de que seria demitida a qualquer momento, a agora ex-presidente da Caixa Rita Serrano teria, no mínimo, feito vista grossa com a exposição

Há uma grande desconfiança, tanto no Palácio do Planalto quanto na própria Caixa, de que a exposição do tal quadro no qual o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aparece dentro de uma lata de lixo teria sido uma provocação proposital. Sabedora de que seria demitida a qualquer momento, a agora ex-presidente da Caixa Rita Serrano teria, no mínimo, feito vista grossa com a exposição. O problema é que a provocação acabou, ao contrário, ajeitando as coisas para Lira obter exatamente o que queria. Rita Serrano foi demitida, e ele conseguiu o comando do banco, e talvez consiga agora, como queria, suas 12 vice-presidências. Obtida a Caixa, Lira destravou a pauta da Câmara. O velho morde-e-assopra de sempre, com uma diferença: quem deu a mordida inicial desta vez não foi Lira. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.