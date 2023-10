JBr News 2023 #199 – Uma CPMI com pouco resultado e muito relatório

A CPMI dos Atos Golpistas chega ao seu final. Mas talvez sem ter sido de fato capaz de ajudar na elucidação de quem foram os responsáveis

A CPMI dos Atos Golpistas chega ao seu final. Mas talvez sem ter sido de fato capaz de ajudar na elucidação de quem foram os responsáveis pelos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro, quando os três principais prédios da República brasileira foram invadidos e depredados. A Comissão de Inquérito pouco conseguiu avançar para além de outras investigações sobre os atos que já ocorriam na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal (STF). Ficou apenas na luta política. Que fica evidente pela existência, ao final, de três relatórios diferentes para explicar o que houve. O relatório oficial, da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), traz a versão do governo. Um primeiro relatório paralelo, coordenado pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), a visão da oposição. E há ainda um terceiro relatório, do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que fica no meio-termo. Representação maior da polarização política brasileira não poderia haver. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.