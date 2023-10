JBr News 2023 #197 – Lula Futebol Clube ou Sociedade Esportiva Bolsonaro?

Um ano depois das eleições presidenciais, o país continua completamente dividido como se fossem duas torcidas de futebol

Um ano depois das eleições presidenciais, o país continua completamente dividido como se fossem duas torcidas de futebol. Metade está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e metade ainda com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que mostra a pesquisa “A cabeça do brasileiro”, feita pelo Instituto Brasilis. Os efeitos políticos dessa polarização que persiste no país mesmo um ano depois da eleição são o tema do JBrNews de hoje. Mas a pesquisa traz outro dado que talvez aponte para certa maturidade do eleitor: entre os beneficiários do Bolsa-Família, a polarização é praticamente a mesma. Ou seja, eles já parecem enxergar o benefício como um direito, e não mais como um favor que deve ser pago com a gratidão e o voto. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.