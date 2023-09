JBr News 2023 #189 – Quem põe fim à guerra entre os poderes?

Durante a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, esse era o tema em diversas rodas de conversa

Durante a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, esse era o tema em diversas rodas de conversa: é preciso botar água na fervura da escalada da guerra entre os poderes. Mesmo o líder do PL, principal partido de oposição, na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), considera que é preciso haver diálogo para conter essa disputa, que não é boa nem para os próprios poderes, muito menos para a sociedade. A guerra foi declarada na discussão sobre o Marco Temporal das terras indígenas. Mas poderá ter outros capítulos a partir de outras questões, a não ser que o bom senso comece a imperar e alguém proponha uma solução que coloque fim a essa disputa. Esse é o assunto do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.