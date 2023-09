JBr News 2023 #179 – Sinais de alerta para Lula no Datafolha

A nova pesquisa Datafolha divulgada na noite de quinta-feira (14) acenda alguns sinais de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A nova pesquisa Datafolha divulgada na noite de quinta-feira (14) acenda alguns sinais de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embora seu percentual de aprovação tenha se mantido estável, a reprovação subiu acima da margem de erro. E a pesquisa parece dar sinais de certa frustração de parte do eleitorado, que diz que esperava mais do atual governo e aponta também queda com relação à sua perspectiva de futuro. Tudo isso em um país que, quase um ano depois das eleições do ano passado, ainda se encontra polarizado. Há muito a se resolver ainda no quintal da própria casa. Os números da nova Datafolha são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.