JBr News 2023 #178 – Posse envergonhada. A vergonha é de quê?

Chamou a atenção a forma envergonhada pela qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse aos dois ministros do Centrão

Chamou a atenção a forma envergonhada pela qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse aos dois ministros do Centrão, André Fufuca, no Esporte, e Silvio Costa Filho, em Portos e Aeroportos. Ao contrário das grandes solenidades no Salão Nobre do Palácio do Planalto, as posses foram fechadas, dentro do gabinete de Lula, com pouquíssimas testemunhas. Lula passou claramente a ideia de que fazia algo contrariado, forçado, de forma não espontânea. Mas o que importa essa reação do presidente, se os dois ministros do Centrão tomaram posse e se terão gordas verbas e cargos para administrar? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.