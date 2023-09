JBr News 2023 #171 – Sem os novos ministros, um rolo com um antigo

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adia a entrada no governo dos novos ministros do Centrão, um novo rolo atinge um antigo ministro do grupo

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adia a entrada no governo dos novos ministros do Centrão, um novo rolo atinge um antigo ministro do grupo. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teve seus bens bloqueados numa investigação sobre desvio de verbas orçamentárias. E verbas orçamentárias são exatamente o ponto principal dos esquemas de poder do Centrão, que negocia colocar mais dois dos seus no primeiro escalão do governo, os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Diante de tudo isso, será que é estratégica a demora de Lula em resolver para onde e quando irão os dois novos ministros do Centrão? Essa é a análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.