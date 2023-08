JBr News 2023 #169 – Bolsonaro, G.Dias, indígenas: a superquinta

Brasília vive uma quinta-feira atípica, com diversos acontecimentos políticos importantes ao mesmo tempo

Brasília vive uma quinta-feira atípica, com diversos acontecimentos políticos importantes ao mesmo tempo. Na Polícia Federal, oito depoimentos simultâneos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o escândalo das joias e outros inquéritos envolvendo o governo anterior. No mesmo momento, o general G.Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), depõe à CPMI dos Atos Golpistas. E o Supremo Tribunal Federal (STF) segue o julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas. Os efeitos dessa superquinta são o tema da análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.