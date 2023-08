JBr News 2023 #168 – Virá o último capítulo da novela ministerial?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará novas viagens nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará novas viagens nos próximos dias. Diante disso, há uma expectativa forte de que de hoje não passa o último capítulo da longuíssima novela da minirreforma ministerial. Na terça-feira (29), Lula moveu uma peça nesse sentido, ao confirmar a criação do novo Ministério das Pequenas e Médias Empresas. Esse movimento, porém, resolve somente parte do problema. No fundo, o dilema de Lula é como acomodar os novos ministros sem produzir grandes perdas e prejuízos na mexida. Como disse o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), “servir churrasco sem matar os bois”. Isso é possível? Como seria? Essa é a análise de hoje no JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.