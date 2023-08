JBr News 2023 #166 – Forças Armadas e atos golpistas: qual a responsabilidade?

Na semana passada, trouxemos em nosso conteúdo a preocupação das Forças Armadas com a imagem da instituição

Na semana passada, trouxemos em nosso conteúdo a preocupação das Forças Armadas com a imagem da instituição. O Alto Comando do Exército estava preocupado com a generalização, que se apontasse a instituição como responsável pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas que já não havia mais como preservar determinados militares, indivíduos, que cometeram ilegalidades. Após a informação que trouxemos, fatos corroboraram a informação trazida. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, fez discurso nessa linha. E tanto o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-PE), quando a relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), apontaram que será por esse rumo que irá a conclusão: individualizar condutas, sem generalização. É o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.