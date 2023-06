JBr News 2023 #113 – O jogo de desconfiança mútua de Lula com os partidos

Esperava-se uma mudança ministerial. Ela foi adiada. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou uma sobrevida

Esperava-se uma mudança ministerial. Ela foi adiada. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou uma sobrevida. A mudança deverá acontecer, mas por que foi adiada? É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. No momento, Lula negocia compensações para o grupo de Daniela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro. E adia também a troca para o deputado Celso Sabino (PA) no ministério porque quer ter maior clareza, de fato, sobre o que receberá de volta do União Brasil. Que ainda quer tentar morder mais cargos. É esse jogo de desconfiança mútua entre Lula, o União Brasil e outros partidos que adiou a mudança ministerial.