JBr News 2023 #104 – O caos instalou-se em Brasília. E agora?

Pela ótica do governo, o dia foi um filme de terror. O Massacre da Serra Elétrica. A Noite dos Mortos-Vivos. Escolha o título da sua preferência. No primeiro ato, a Câmara imprimiu mais uma grande derrota ao governo ao aprovar o Marco Temporal de Demarcação das Terras Indígenas. E por muito pouco não imprimiu a maior de todas as derrotas: se fosse votada na terça-feira (30), a MP da Reforma Ministerial teria sido derrotada. Acabou adiada após uma tensa reunião com os líderes no gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Enquanto isso, em uma coletiva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocava mais lenha na fogueira. O que aconteceu? Como esse caos foi instalado? Qual a saída? É o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.