JBr News 2023 #074 – Há arcabouço político para o arcabouço fiscal?

A previsão é que o governo entregue nesta terça-feira (18) a proposta de arcabouço fiscal ao Congresso Nacional. A proposta, no entanto, chega cercada por um ambiente que pode ser um pouco adverso. No mesmo momento, o Congresso discute se instalará ou não a CPMI para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. O governo não quer a investigação, mas a oposição tem as assinaturas para a sua instalação. E as recentes falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia acrescentam um perigoso componente internacional que também pode atrapalhar esse ambiente. É o que comentam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.