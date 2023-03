JBr News 2023 #041 – Três meses depois, o governo ainda arruma a casa

O governo Lula anuncia nesta quinta-feira (2) o novo Bolsa-Família, no valor de R$ 600 e no seu formato, substituindo o Auxílio Brasil

O governo Lula anuncia nesta quinta-feira (2) o novo Bolsa-Família, no valor de R$ 600 e no seu formato, substituindo o Auxílio Brasil do governo Bolsonaro. É uma entrega importante no sentido de demarcar a forma como o PT e o novo governo enxerga o programa social. Também nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retira a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a passa para a Casa Civil. É o esforço de desmilitarização do governo. Que ainda precisa montar suas estruturas internas, desconfiado que é das estruturas herdadas do governo anterior. Sem ter tido transição, o governo troca o pneu com a bicicleta andando. É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.