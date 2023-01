JBr News 2023 #020 – Quando termina o autoexílio de Jair Bolsonaro?

Na noite de quinta-feira (26), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou em Brasília. Mas veio sozinha

Na noite de quinta-feira (26), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou em Brasília. Mas veio sozinha. O ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos, na sua espécie de autoexílio. Provocando angústias no presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e em seus seguidores. Até quando Bolsonaro ficará fora do país? E como ficará seu partido, seus aliados e seguidores sem a sua presença? Quem irá liderar a extrema-direita que ele representa? Qual o futuro desse grupo? Esse é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.