JBr News 2023 #009 – A arquitetura do caos

A invasão dos três principais prédios da República foi um plano minuciosamente arquitetado, que tinha por objetivo criar o caos no país

A invasão dos três principais prédios da República foi um plano minuciosamente arquitetado, que tinha por objetivo criar o caos no país para justificar uma intervenção militar e o início de um golpe de Estado. No JBrNews de hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago detalham a apuração de como foi construída essa arquitetura do caos. Que felizmente não deu certo porque as invasões do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) fugiram do controle e se transformaram em atos de depredação e violência.