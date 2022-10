JBr News 2022 #001 – Resultado Eleitoral

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno. O grande desafio será governar com o novo Congresso

Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT à Presidência, teve 48,43% dos votos. E Bolsonaro teve 43,20%. Ambos disputarão agora o segundo turno da eleição presidencial. Com o resultado do primeiro turno, o grande desafio que já se impõe será governar com o novo Congresso. Especialmente se Lula mantiver a vantagem e vier a ser eleito. É o PL, o partido de Bolsonaro, aquele que passa a ter o comando tanto da Câmara quanto do Senado, com 99 deputados e 14 senadores. Na estreia do novo JBrNews, esse é o tema da conversa entre Alexandre Jardim e Rudolfo Lago. Diariamente pelas manhãs, os dois tratarão do principal tema da política.