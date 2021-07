JBr News #202 – Na CPI, indícios de uma história mal contada

A CPI ouviu hoje o cabo da PM, Luiz Paulo Dominguetti, que afirmava que, numa intermediação para vender 400 milhões de doses de vacina, houve um pedido de propina de US$ 1 por dose

No JBr News de hoje:

A CPI ouviu hoje o cabo da PM, Luiz Paulo Dominguetti, que afirmava que, numa intermediação para vender 400 milhões de doses de vacina, houve um pedido de propina de US$ 1 por dose. De repente, ele apresenta na CPI um áudio no qual o deputado Luís Miranda (DEM-DF) aparece querendo entrar no rolo da vacina. Uma confusão total na CPI. Domiguetti foi plantado para desmoralizar Miranda? Ou Miranda tinha interesses também nas transações? A confusão é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

