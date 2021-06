JBr News #194 – 500 mil mortes… E subindo…

No JBr News desta segunda-feira, Alexandre Jardim e Estevão Damázio analisam os impactos do País ter ultrapassado a marca das quinhentas mil mortes

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

No JBr News desta segunda-feira, Alexandre Jardim e Estevão Damázio analisam os impactos do País ter ultrapassado a marca das quinhentas mil mortes. Eles também destacam a agenda da semana na CPI da Covid no Senado, com destaque para o depoimento do deputado Osmar Terra, apontado como uma das principais peças do chamado Gabinete Paralelo.

Os dois jornalistas destacam, ainda, a nova data do depoimento do empresário Carlos Wizard, remarcado após ele não ter comparecido à comissão semana passada e do Supremo Tribunal Federal ter decidido pela condução coercitiva dele.

