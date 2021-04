JBr News #152 – O Brasil na berlinda do clima

No JBr News de hoje: Em entrevistas que concedeu hoje, o senador Omar Aziz, provável presidente da CPI da Covid, delimitou os caminhos que deverão ser tomados na investigação

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A Cúpula do Clima começa amanhã e o Brasil está na berlinda. Boa parte das discussões que acontecerão têm o país governado por Jair Bolsonaro como personagem principal. A pressão por respostas concretas do governo brasileiro com relação aos seus compromissos com a preservação ambiental e o combate ao desmatamento ilegal estarão no centro da discussão. O governo prepara as suas respostas. Mas qual a credibilidade que os demais países emprestam ao Brasil atual nessa discussão? É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

