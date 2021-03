JBr News #132 – Da reunião sobre a covid sairá um novo Bolsonaro?

No JBr News de hoje: A reunião marcada para amanhã de manhã na qual se tentará uma ação coordenada entre os poderes para o combate à covid-19 está cercada de grandes expectativas

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A reunião marcada para amanhã de manhã na qual se tentará uma ação coordenada entre os poderes para o combate à covid-19 está cercada de grandes expectativas. Muitos esperam que ela marque uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro com relação à pandemia, com menos confrontos, menos conflitos e maior prudência. Mas outros, porém, têm dúvidas. O presidente abrirá mesmo mão do seu estilo bélico? Vai rever mesmo a sua postura negacionista? Presidente, governadores, deputados e senadores afinal irão mesmo fazer o mesmo discurso e atuar unidos? Por esse tema segue o JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

