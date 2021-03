JBr News #127 – O que há de velho no novo ministro da Saúde?

O cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde

No JBr News de hoje:

O cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde. Sai um general e volta um médico para a pasta. Mas até que ponto isso significa mesmo uma mudança? Queiroga conseguirá imprimir uma nova lógica ao Ministério? Ou seguirá as premissas do presidente Jair Bolsonaro que, a essa altura, já derrubaram três ministros? Diante da insatisfação já sentida no Centrão, pacificará o ambiente com o novo nome? São as questões discutidas no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

