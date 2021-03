JBr News #126 – Como Bolsonaro resolverá seu problema de saúde?

No JBr News: A recusa da médica Ludhmila Hajjar em aceitar o Ministério da Saúde é emblemática da dificuldade vivida no momento pelo presidente Jair Bolsonaro

No JBr News de hoje:

A recusa da médica Ludhmila Hajjar em aceitar o Ministério da Saúde é emblemática da dificuldade vivida no momento pelo presidente Jair Bolsonaro. Parte do governo, especialmente o Centrão, avalia que Bolsonaro precisa se livrar da imagem de negacionista, que anda minando a sua popularidade. Mas como o presidente fará isso sem negar tudo o que vem pregando há mais de um ano? Que especialista em saúde aceitará o ministério sem correr o risco de comprometer a sua reputação? Como o governo sairá dessa encalacrada? É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

