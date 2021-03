JBr News #124 – A ressaca de Lula se cura com máscara?

Depois da entrevista de Lula de volta ao páreo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro apareceu numa solenidade de máscara e passou a defender a vacina

No JBr News de hoje:

Pode até não ter uma relação direta, mas é muito difícil acreditar que não seja. Depois da entrevista de Lula de volta ao páreo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro apareceu numa solenidade de máscara e passou a defender a vacina. Demitiu seu secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, apontando para um novo caminho. Sinais, talvez, de que a polarização com o ex-presidente petista não seja assim um caminho tão tranquilo de se seguir. A reviravolta na estratégia de Bolsonaro após o retorno de Lula é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

