Israel, presídio, Bolsonaro, Congresso… Agora, o ano começou!

Lula retorna ao Brasil depois da frase, para dizer o mínimo, polêmica na Etiópia sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Passado o carnaval, o ano político agora começa de fato, com a retomada da pauta deliberativa do Congresso. E a semana promete com a adição de outros fatos que devem tornar as coisas mais agitadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Brasil depois da frase, para dizer o mínimo, polêmica na Etiópia sobre a guerra entre Israel e o Hamas, comparando com o holocausto judeu.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vive a expectativa de ser convocado para explicar como se deu a fuga de dois criminosos no presídio de Mossoró (RN). E, no final de semana, haverá o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. É com esse ambiente que Câmara e Senado retomam os seus trabalhos.

Os detalhes desse retorno agitado dos trabalhos no Congresso com todos esses ingredientes adicionados são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.